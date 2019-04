DIRETTA JUVENTUS FIORENTINA FORMAZIONI SCUDETTO / Un punto per conquistare l'ottavo scudetto consecutivo e per tentare di dimenticare la clamorosa eliminazione dalla Champions League. E' questo l'obiettivo minimo di Allegri per Juventus-Fiorentina, fischio d'inizio alle 18.

La squadra toscanda, dal canto suo, ha poco da chiedere ormai al campionato, anche se Vincenzospera nella prima impresa del suo ritorno in Viola. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Kean, Ronaldo. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Chiesa, Simeone, Mirallas. All. Montella

CLASSIFICA SERIE A:

