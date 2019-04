Calciomercato, dalla Juve al Milan: le percentuali sul futuro di Chiesa

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA - Federico Chiesa sarà uno dei nomi più chiacchierati nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tanti top club italiani e non solo hanno messo gli occhi sull'attaccante esterno della Fiorentina e della Nazionale italiana, che sogna di congedarsi dal pubblico viola regalando loro la Coppa Italia.

La sua permanenza in Toscana per un'altra stagione, infatti, è difficilissima: ihanno già fissato il prezzo del suo cartellino tra i 70 e gli 80 milioni di euro, possibilmente senza contropartite tecniche. Cifra che spaventa molti, ma non lache ad oggi sembra in leggero vantaggio sulla concorrenza composta soprattutto da. In corsa, ma più distanti, ci sono anche, senza dimenticare un possibile ritorno di fiamma dei club della Premier inglese e della Liga spagnola.