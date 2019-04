CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN THAUVIN / Il futuro di Florian Thauvin potrebbe essere in Italia? L'agente del giocatore, Jean-Pierre Bernes, non chiude le porte a questa opzione. Il procuratore del centrocampista francese ha infatti parlato del futuro del proprio assistito, che recentemente è stato accostato soprattutto a Napoli e Milan.

Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

"Giocare la Champions League con la maglia dell'Olympique Marsiglia cambia la vita e la carriera. Sarebbe fantastico per lui disputare con questa maglia la più prestigiosa competizione europea. Se però il club non dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions League, allora faremo le opportune riflessioni" ha affermato l'agente del ragazzo ai microfoni di 'Europe 1'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui