VIDEO SERIE A JUVENTUS FIORENTINA GOL HIGHLIGHTS / Dopo la cocente delusione dell'eliminazione in Champions League, subita per mano dell'Ajax, la Juventus potrebbe festeggiare con largo anticipo il suo ottavo scudetto consecutivo. I bianconeri allo Stadium accolgono la Fiorentina, per una sfida particolarmente sentita dai tifosi viola.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ai bianconeri basta un punto per laurearsi matematicamente campioni d'Italia contro i viola che probabilmente avranno la testa già alla semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì contro l'. A fine gara, Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Juventus-Fiorentina.