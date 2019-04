Calciomercato Genoa, la decisione su Prandelli

CALCIOMERCATO GENOA PRANDELLI - Dopo un buon avvio, l'effetto Prandelli sta svanendo ed il Genoa si è ritrovato invischiato nella lotta per non retrocedere. La tifoseria è in subbuglio dopo la sconfitta nel derby e gli ultimi rumors raccontano di una panchina non troppo salda.

In realtà il presidentenon sembra intenzionato a cambiare allenatore per la quarta volta in stagione: il futuro immediato di Prandelli non dipenderà dalla gara di oggi con il. Ma solo dopo aver raggiunto l'aritmetica salvezza l'ex Ct della Nazionale saprà se verrà confermato per la prossima annata.