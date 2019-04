Calciomercato Juventus, giallo Mandzukic: cessione immediata?

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC - "Mandzukic ha un problema al tendine e difficilmente tornerà a disposizione prima del temine della stagione". L'annuncio di ieri di Allegri in conferenza stampa non sembrava celare nessun mistero sull'assenza del centravanti croato. Ma alcuni quotidiani oggi in edicola danno una lettura diversa.

In particolare secondo 'La Stampa', l'esclusione dell'ex Atletico Madrid sarebbe dovuta a divergenze con il tecnico dellapiù che a problemi fisici. Per le altre news sul calciomercato Juve clicca qui . Prima della gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l'ci sarebbe stata una discussione tra lo stesso Mandzukic eche avrebbe portato ad una frattura. Se confermato, nonostante il fresco rinnovo di contratto fino al 2021 siglato a inizio mese, l'attaccante croato sarebbe destinato a partire già a giugno.