VIDEO SERIE A CAGLIARI FROSINONE GOL HIGHLIGHTS / Le speranze di salvezza per il Frosinone passano da Cagliari. I ciociari devono riuscire assolutamente a conquistare i tre punti per poter risalire la classifica, con il Bologna che dista otto punti.

I rossoblù, dodicesimi a 37 punti, cercano la vittoria per evitare di finire risucchiati nel vortice della salvezza: in caso di tre punti verrebbe raggiunta quota 40, che garantirebbe la sicurezza necessaria per un tranquillo finale di stagione. A fine gara, Calciomercato.it , tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Cagliari-Frosinone.