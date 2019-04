Calciomercato Napoli, futuro Insigne: le mosse di Raiola e De Laurentiis

CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE - L'eliminazione dall'Europa League ha sancito di fatto la fine anticipata della stagione del Napoli, chiamato soltanto a difendere il secondo posto in classifica nelle ultime giornate di Serie A. Tra i calciatori più amareggiati c'è senza dubbio Lorenzo Insigne, il quale non ha affatto gradito la scelta di Ancelotti di sostituirlo contro l'Arsenal facendolo passare per capro espiatorio.

Le possibilità di un addio a fine stagione con destinazione Premier League - dove piace soprattutto al- crescono, sebbene siano frenate dalla valutazione di 100 milioni di euro del suo cartellino. Il suo agente Minoattende una chiamata dalla società per muoversi e trovare a Insigne un'altra sistemazione. Manon vuole fare la prima mossa e aspetta che sia l'entourage del giocatore a dichiarare di voler cambiare aria. La partita a scacchi è appena iniziata.