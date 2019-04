CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Si allontana il ritorno alla Juventus di Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United nella prossima estate, specie se i 'Red Devils' non riuscissero a qualificarsi alla Champions, ma in tal caso la sua probabile destinazione sarebbe il Real Madrid.

Zinedine Zidane punta forte su di lui, secondo 'Marca' è il leader che sta cercando per avviare un nuovo vincente ciclo. Per provare a strapparlo agli inglesi servirebbe comunque una proposta da almeno 150 milioni di euro, cifra comunque alla portata delle 'Merengues' considerato il maxi budget - si parla di 500 milioni - a disposizione per il mercato.