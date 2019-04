CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE ALLEGRI ZHANG / Marotta ha scelto Conte, ma di fatto non ha ancora il via libera di Steven Zhang.

Calciomercato Inter, un italiano per la panchina: sale Spalletti, rispunta Allegri

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il presidente dell'deve infatti ancora sciogliere le riserve su chi siederà sulla panchina nella prossima stagione.

Quel che è sicuro, al momento, è che sarà senz'altro un italiano e che è corsa a tre tra Spalletti - in salita le sue quotazioni perché Zhang non è del tutto convinto di cambiare guida tecnica, soprattutto per una questione economica - appunto Conte e infine Massimiliano Allegri.

Il livornese è stato confermato da Andrea Agnelli appena dopo l'uscita dalla Champions, eppure ieri non ha dato assolute certezze circa la sua permanenza alla Juventus anche nell'anno venturo. In caso di divorzio entrerebbe in corsa per l'Inter, ammesso che Steven Zhang non abbia già optato per Conte (sul quale ci sono Roma e la stessa Juve, senza dimenticare il Bayern) o per la fiducia a Spalletti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui