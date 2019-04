CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Milan Skriniar, ancora una volta, giura fedeltà ai colori dell'Inter dopo il rinnovo di contratto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore slovacco, intervistato da 'Sky Sport', ha dichiarato: "Sono pronto per essere un punto di riferimento per questa squadra. Vorrei fare una carriera come quella dial. Lui è rimasto lì 12 anni, io potrei restare qui anche di più. Sto benissimo e non ho nessuna fretta di andare via. E vorrei finalmente iniziare a vincere qualcosa".