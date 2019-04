Calciomercato Napoli, l'annuncio del Parma su Inglese

CALCIOMERCATO NAPOLI INGLESE PARMA FAGGIANO / 8 gol ed un assist in 24 presenze per Roberto Inglese che fino all'infortunio ha trascinato il suo Parma ai confini della lotta per l'Europa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Rendimento che per forza di cose ha convinto gli emiliani e fatto sognare i tifosi, ma quale sarà il suo futuro? In prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Napoli, infatti, l'attaccante classe '91 rimane in bilico e di lui ha parlato il Ds degli emiliani Faggiano intervenuto a 'Calcio e mercato' su 'Rai Sport': "Inglese è in prestito con diritto di riscatto ma molto alto per le casse del Parma. Il Napoli poi ha un controriscatto bassissimo. Secondo me Inglese è un giocatore che può essere importante sia per il Parma che per altre squadre. La mia unica speranza è far leva sulla volontà del giocatore".