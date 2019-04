Juventus, si ferma anche Fagioli: un mese di stop

JUVENTUS FAGIOLI / Non è un momento fortunato per la Juventus con gli infortuni. Diversi i giocatori fuori causa per Massimiliano Allegri che domani con la Fiorentina dovrà rinunciare a sette elementi.

Stop anche per il Primavera Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, come comunicato dal club bianconero, soffre di una aritmia cardiaca benigna. Nessuna preoccupazione particolare per il giocatore, che potrà tornare sui campi ma soltanto dopo un periodo di riposo di quattro settimane.