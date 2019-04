Calciomercato, spese per procuratori: Inter batte Juve. Milan fuori dal podio

CALCIOMERCATO SPESE PROCURATORI INTER JUVENTUS / Le figure dei procuratori hanno peso sempre più importante nelle dinamiche del calciomercato. Sopratttutto per quanto riguarda i trasferimenti dei calciatori a parametro zero, per i quali il buon esito delle trattative si basano sull'aspetto economico, tra ingaggio corrisposto al calciatore e le commissioni da riconoscere agli agenti.

Nel 2018, secondo il dato ufficiale diramato dalla Serie A, i club del massimo campionato italiano hanno speso un totale di 171 milioni di euro in commissioni per i procuratori, appunto. A guidare la classifica è l'con 24,936 milioni di euro tallonata dallaa quota 24,310 milioni. Chiude il podio la(22,9 milioni) quindi(16,7) e(14,2). Staccata la(9,3) mentre chiude la classifica il(1,2).