Juventus-Fiorentina, i convocati di Allegri: quante assenze!

JUVENTUS FIORENTINA CONVOCATI ALLEGRI / Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani con la Fiorentina alle ore 18, che potrebbe regalare lo scudetto aritmetico. Come preannunciato dall'allenatore livornese in conferenza stampa, numerosissime le assenze.

Mancheranno per infortunio. Ecco l'elenco completo dei convocati: Szczesny, De Sciglio,Pjanic,Ronaldo, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Cuadrado, Kean, Bonucci, Cancelo, Pinsoglio, Emre Can, Rugani, Bentancur, Del Favero, Bernardeschi, Spinazzola, Mavididi, Nicolussi Caviglia