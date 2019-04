CALCIOMERCATO SAMPDORIA / Emergono novità per il futuro della Sampdoria. Come riporta il 'Secolo XIX', Mediobanca ha concluso il suo ruolo di advisor dopo aver incontrato negli scorsi giorni prima il gruppo di Gianluca Vialli e poi quello arabo. Ci sono poi stati contatti anche con Aquilor Ufp, che però non avrebbe ancora presentato un'offerta.

Offerte che nel frattempo non sono distanti e aleggiano tra gli 80 e i 90 milioni. I dettagli potranno dunque fare la differenza. La settimana prossima è previstol’incontro tra Mediobanca e il presidente Massimo, per quello che dovrebbe essere il momento delle valutazioni conclusive. L'attuale numero uno blucerchiato non si farà però influenzare dall'aspetto emotivo della trattativa, anche se i tifosi sperano in un ritorno di Vialli come presidente.