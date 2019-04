Calciomercato Napoli, Ancelotti punta Trippier del Tottenham!

CALCIOMERCATO NAPOLI TRIPPIER TOTTENHAM / Potrebbe esserci la Serie A nel futuro di Trippier. Il terzino inglese potrebbe lasciare il Tottenham al termine della stagione e sbarcare nel nostro campionato: il calciatore - come riporta 'Sky Sport' - è un obiettivo del Napoli. Ci sono già stati i primi contatti tra l'entourage di Trippier e il club azzurro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Gli Spurs, invece, vogliono aspettare il termine della stagione per avviare qualsiasi tipo di trattativa. Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI . Trippier piace anche ale proprio per questo non sarà facile per il Napoli portarlo in Italia.