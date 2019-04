CALCIOMERCATO INTER ORIALI / Atto terzo per Lele Oriali all'Inter? Il club nerazzurro starebbe sondando il terreno con il team manager della nazionale per un eventuale ritorno. Come riporta 'Tuttosport', la società meneghina vorrebbe una figura di riferimento che faccia da raccordo tra società e spogliatoio.

Sarebbe Beppein particolare a cercare con insistenza Oriali, uomo dal Dna nerazzurro, che potrebbe quindi tornare all'Inter per la terza volta. Per tutte le ultime news di mercato CLICCA QUI

La scelta di Marotta di avere un uomo che garantisca i contatti tra società e spogliatoio non è però legata ad Antonio Conte, che Marotta segue con grande insistenza. L'ostacolo maggiore per arrivare al team manager della nazionale è però legato all'incombenza dell'Europeo. Ad un anno di distanza dalla competizione, è difficile che Oriali, che ha un grande rapporto con Mancini, possa rinunciare all'azzurro.

