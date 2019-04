CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA CONTE / La Roma non molla Antonio Conte. Il tecnico italiano è pronto a tornare ad allenare e potrebbe farlo in Serie A. L'ex Chelsea è finito nel mirino delle grandi squadra del nostro campionato: Inter e Roma sono quelle che più di tutte si sono mosse per convincere Conte ma negli ultimi giorni, dopo l'eliminazione dalla Champions League, anche la Juventus ha riallacciato i contatti.

Sullo sfondo resta il, che ha pensato al tecnico italiano più nei mesi scorsi. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . E' una corsa a tre dunque per Conte e la Roma in queste ore sta cercando portarsi in pole: come riporta 'RadioRadio', Francoè in continuo contatto con l'allenatore. Si sarebbero sentiti ben tre volte oltre all'incontro a, in zona Fulham.