CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA MILENKOVIC / Nella sfida in programma domani in casa contro la Fiorentina, la Juventus potrà festeggiare il suo ottavo scudetto consecutivo. Ma intanto i bianconeri guardano con attenzione al mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. E proprio in casa viola ci sono due nomi che stuzzicano e non poco la dirigenza bianconera: si tratta di Federico Chiesa e del difensore serbo Nikola Milenkovic.

E secondo quanto riporta 'La Nazione', la pista bianconera per i due giocatori è più viva che mai. La Juventus sarebbe infatti pronta ad un nuovo affare con la dirigenza viola dopo le trattative che hanno portato Bernardeschi a Torino e Pjaca a Firenze. I bianconeri parrebbe che siano disposti ad offrire 120 milioni di euro più una contropartita tecnica per assicurarsi entrambi i giocatori. La Fiorentina è tentennate: non vorrebbe privarsi in un colpo solo di due elementi così importanti.

