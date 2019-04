Calciomercato Milan, 'mistero' Caldara: futuro già scelto

MILAN CALDARA FUTURO ENIGMA / Una stagione più che complicata per Mattia Caldara. Il difensore - diventato protagonista del calcio italiano grazie alle ottime prestazioni con la maglia dell'Atalanta - non riesce a trovare spazio al Milan. Il giocatore è arrivato in estate nell'affare con la Juventus che ha coinvolto anche Higuain e Bonucci. Ad agosto tutti erano convinti che i rossoneri avessero fatto un grandissimo affare, avendo a casa la coppia italiana del futuro della Nazionale. Ad oggi il bilancio però parla chiaro: Mattia Caldara non ha giocato nemmeno un minuto in Serie A con la maglia rossonera. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo Milan CLICCA QUI.

La sua stagione è iniziata male con tantissimi infortuni che lo hanno tenuto fuori dai campi per parecchi mesi. Caldara, adesso, è totalmente a disposizione e dai primi giorni di marzo è tornato a sedere in panchina ma per Gattuso non è una prima scelta. Oltre al'ex Atalanta è infatti alle spalle - nelle gerarchie - sia diche di

La conferma è arrivata anche oggi in conferenza stampa: "Sta bene. E' una mia scelta, lui non gioca da tanto tempo. Si allena bene, ce la mette sempre tutta. In questo momento c'è bisogno della situazione giusta per metterlo in campo".

Difficile ad oggi immaginare un futuro lontano dal Milan per Caldara ma i rossoneri sono chiamati a rilanciare il centrale per il bene del club ma anche per quello della Nazionale italiana. Caldara sarà dunque il primo acquisto per la stagione 2019/2020

