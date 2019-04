CALCIOMERCATO GENOA MUKHTAR / Il Genoa 'guarda' in Danimarca per rafforzare il proprio reparto offensivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'fussballtransfers.com' il club rossoblù ha infatti messo gli occhi su Hany, ex promessa del calcio tedesco attualmente in forza al. Il 24enne teutonico, autore di 7 gol in questa stagione, piace anche a Werder Brema, Wolfsburg e Villarreal