CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGO / L'eliminazione dall'Europa League e la prestazione piuttosto negativa di Arek Milik potrebbero indurre il Napoli a tornare sul mercato degli attaccanti la prossima estate. Stando a quanto rivelato da 'Il Mattino', si potrebbe riaprire la pista Rodrigo, attaccante del Valencia classe 1991.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il polivalente bomber spagnolo era stato già accostato in passato agli azzurri e non è da escludere un prossimo ritorno di fiamma. Secondo quanto rivelato, infatti,i partenopei starebbero continuando a trattare con il club spagnolo che avrebbe anche leggermente abbassato le pretese economiche. La stagione non troppo entusiasmante di Rodrigo ha infatti fatto calare la valutazione sui 30 milioni di euro, ritenuti per il momento ancora troppi dal Napoli.