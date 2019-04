"Abbiamo la fortuna di avere con noi molti giovani interessanti e di prospettiva". Così ha esordito a 'Calciomercato.it' Marco Siviero, uno dei più giovani agenti e intermediari che con la sua agenzia opera sia nel mercato italiano che in quello straniero, Sudamerica compreso: "Per questioni di età cito chi già potrebbe essere protagonista nelle prossime stagioni e nelle prossime sessioni - ha aggiunto presentandoci alcuni dei talenti che fanno parte della sua scuderia - Lorenzo Bonfanti, esterno sinistro dell'Albinoleffe: è un classe 2001, giocatore molto tecnico e rapido che già in passato ha attirato le attenzioni di club di Serie A; Davide Pirola, difensore centrale Giana Erminio: è un 2001 che quest'anno ha fatto pure qualche apparizione in prima squadra. Un difensore molto fisico e tecnico, ricorda Bonucci ed è già pronto per i 'grandi'; Niccolo' Sola, mediano 99 del Ciliverghe: ha già esordito a 17 anni in lega Pro con Lumezzane, è un giocatore alla Medel, io lo considero un giovane 'vecchio' e su di lui ci sono dei club di Serie B; infine Fabio Bertoletti, terzino Sinistro 2002 del Novara, quest'anno convocato più volte in Nazionale, fisico e tecnico allo stesso tempo. E' un giocatore di fascia 'totale', ha attirato attenzioni di qualche Primavera importante".

Quali dei tuoi giovani è pronto a compiere il grande salto? Due che prima non ho citato - ha risposto Siviero - Riccardo Zulli, trequartista classe 2000 e capitano della Berretti della Giana Erminio. Ricorda molto il primo Pastore, ha tecnica e struttura fisica oltre che estro, visto i gol fatti in questa stagione. Riccardo è un giocatore già pronto per la categoria, non a caso ha già attirato le attenzioni di vari club di Serie C che lo vorrebbero già inserire nelle prime squadre, ma la Giana tiene molto in considerazione il ragazzo e la nostra volontà è quella di continuare questo progetto con loro, siamo già d'accordo con la società che a salvezza acquisita ci siederemo e parleremo del futuro. Marco Maffi, difensore Centrale 2001 dell'Albinoleffe: ha bagnato l'esordio in Serie C qualche settimana fa, è un difensore centrale moderno, capace di giocare in una difesa a 3 e a 4. E' cresciuto nella formazione bergamasca, è un po' il simbolo del settore giovanile che arriva tra i grandi.

Nonostante la giovane età è pronto per giocare in C, in un ruolo delicato come il suo. Con un po' di continuità tra i grandi il prossimo anno, penso che potrà essere un protagonista delle prossime sessioni di mercato perchè gia adesso e in futuro sarà un profilo molto ricercato da club di Serie A".

Ai nostri microfoni Siviero ha poi risposto sui temi 'caldi' di calciomercato, da Allegri-Juventus alle possibile 'mosse' future di Inter e Milan: "Juve fa bene a proseguire con Allegrinonostante uscita dalla Champions? Allegri è un grande allenatore, il club deve molto a lui visto la dimensione europea che ha saputo dare alla squadra. Penso che dopo anni il binomio Allegri-Juve sia un po' 'scarico', però i grandi uomini e i grandi giocatori trovano sempre le motivazioni per andare avanti e vincere e la Juve queste caratteristiche le ha nel suo dna. Poi mi aspetto che la squadra verrà rinforzata e anche ringiovanita magari cercando qualche profilo italiano in più rispetto alle ultime sessioni".

"Mercato Inter? Molto dipenderà quale sarà la guida tecnica il prossimo anno. Penso che i nerazzurri cambierano allenatore, si vocifera molto di Conte ma non scarterei il possibile ritorno di Mourinho. Mi aspetto che Suning, quest'anno senza vincoli del Fair Play Finanziario, investa molto sul mercato cercando profili sia giovani di prospettiva che 2-3 top player per il definitivo salto di qualità. Dipenderà molto anche dalle uscite, Perisic ha molte richieste in Inghilterra, ma sicuramente non verrà venduto ai 60-70 milioni dello scorso anno. Icardi credo che alla fine rimarrà, anche perchè penso che chiunque siederà sulla panchina il prossimo anno chiederà la conferma di Icardi".

"Mercato Milan? Ci sono delle tematiche economiche da tenere d'occhio, come il Fair Play Finanziario e il pareggio di bilancio, Gattuso merita la rinconferma, perchè ha creato un gruppo solido intorno a lui e ha dato senso di appartenenza ai suoi giocatori. Dipenderà molto dalla Champions ma credo che il Milan continuerà nella ricerca di giovani di talento da inserire o delle classiche occasioni di mercato. Di nomi per ora se ne fanno pochi, ma stiamo attenti a Leonardo che ci ha sempre abituati a tirar fuori il coniglio dal cilindro prendendo dei giocatori che poi si sono rivelati ottimi acquisti come Paqueta".

