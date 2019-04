CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID BALE / Dopo tante voci di mercato il futuro di Gareth Bale sembra finalmente aver trovato una soluzione.

Stando a quanto rivelato nel corso del programma televisivo spagnolo 'Jugones', il gallese attraverso il proprio agente avrebbe ufficializzato all'intenzione di non lasciare il club iberico in estate, proseguendo la propria avventure nella capitale spagnola. Bale nelle scorse settimane era stato accostato a diversi club tra cui anchee Milan, ma pare intenzionato a restare al Real. Una decisione questa che potrebbe addirittura complicare i piani della stessa società spagnola che stava impostando un corposo mercato in entrata. Tra i principali nomi accostati al Madrid c'era l'esterno del Chelsea, Eden Hazard.