Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Alla viglia di Juventus-Fiorentina , Massimilianoè tornato anche sull'addio di- trasferitosi in Qatar nello scorso mercato invernale - svelando un retroscena: "Mehdi aveva chiesto di andare via - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa - Non ha voluto giocare da dicembre a gennaio"