CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI SORELLA / Tra gossip, calciomercato e situazioni dentro e fuori dal campo torna a parlare Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi che si è confessata ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso del programma 'Verissimo' che andrà in onda domani: "Non sono una strega. Noi abbiamo sempre aiutato la famiglia. Ivana è venuta a casa mia un paio di mesi fa e noi abbiamo aperto le porte a lei e al suo ragazzo, che è anche lui un calciatore. :Ivana non è sincera. Mauro è un grand’uomo, non solo aiuta la famiglia, ma aiuta anche gente che non conosciamo. Quando la sorella andava all’università le ha anche regalato una macchina per aiutarla.

Lei sta parlando male del fratello, questo non ha prezzo!”.

AMORE PER ICARDI - "Mi sono innamorata della persona e non del personaggio. Quando tuo fratello sta male devi tendergli la mano e non passargli sopra. Le persone che ci conoscono davvero sanno come siamo. La vita non finisce in una trasmissione. Lei lo sa che in fondo noi ci siamo sempre. Se voleva trovare Mauro poteva venire sotto casa e non al Grande Fratello. Delle cose intime della famiglia si parla a casa non si raccontano in tv. Io e Mauro non andremo mai in tv per questo”.

FUTURO - Wanda Nara ha trovato anche modo di parlare di Inter e futuro: “Mauro continua a segnare. Lui va avanti perché è il forte della famiglia. Adesso è più sereno. Abbraccia tutti perché ha sempre avuto un rapporto bellissimo con tutti. Saremo qui anche il prossimo anno”.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui