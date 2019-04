Calciomercato Napoli, Hysaj verso l'addio: fissato il prezzo

CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ / Dopo la cocente delusione europea patita con l'Arsenal, il Napoli prova già a guardare avanti: il club azzurro sta pianifcando, come annunciato da Ancelotti in conferenza, la prossima stagione e, oltre agli inevitaibli acquisti, si parla già di partenze.

Tra i nomi in uscita c'è quello di: il terzino albanese non ha convinto l'attuale tecnico partenopeo e, secondo 'Il Mattino', non verrà trattenuto, nonostante nelle ultime settimane si parlasse ancora di rinnovo . La novità è il prezzo: un anno fa per il suo cartellino si parlava di una valutazione da 40 miloni, ma la cifra si è quasi dimezzata. Il Napoli, a quanto pare, lo lascerà partire per circa 25 milioni.