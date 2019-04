JUVENTUS PERIN INFORTUNIO OPERAZIONE / Stagione finita per Mattia Perin, che proprio in data odierna si è operato dopo la lussazione alla spalla rimediata in allenamento.

A comunicare le condizioni del calciatore ci ha pensato la stessasul proprio sito ufficiale: "Mattia Perin, a seguito di episodio di lussazione della spalla destra riportata durante l'allenamento di domenica scorsa, è stato sottoposto in data odierna a trattamento chirurgico. L’intervento è stato eseguito dal professor A. Castagna, assistito dal responsabile sanitario dottor Claudio Rigo, presso la clinica Villa Stuart di Roma. Il giocatore inizierà da subito le cure del caso".