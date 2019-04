Calciomercato Milan, Gattuso apre le porte al ritorno di André Silva

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA / Il futuro di André Silva potrebbe nuovamente tingersi di rossonero.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante portoghese, attualmente in prestito al Siviglia, difficilmente resterà in Spagna visto che il club andaluso non pare intenzionato ad esercitare l'esoso diritto di riscatto (circa 40 milioni) inserito nell'operazione. Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di oggi alla vigilia del match col Parma, è tornato sull'argomento, aprendo le porte di Milanello al possibile 'figliuol prodigo': "E' voluto andare via lui, è un giocatore di grandi qualità", ha detto il mister, che ha quindi riconosciuto qualità importanti al ragazzo, il cui addio sarebbe dipeso dalla sua volontà.