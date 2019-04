PARMA MILAN CONVOCATI GATTUSO / Ultimata la rifinitura a Milanello il tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, ha ufficializzato la lista dei 23 convocati in vista di Parma-Milan, sfida valida per la 33° giornata di Serie A in programma domani alle 12.30 al Tardini. Due rientri importanti per l'allenatore rossonero che recupera Donnarumma e Paquetà.

Ecco l'elenco apparso sul sito ufficiale del club lombardo:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

