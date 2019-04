DIRETTA SERIE A PARMA MILAN CONFERENZA GATTUSO / In casa rossonera è vigilia di Parma-Milan, lunch match della 33esima giornata di Serie A che andrà in scena allo stadio Tardini'. Rossoneri praticamente obbligati alla vittoria per rimanere in zona Champions, con la squadra di Gattuso che potrebbe anche allungare a +4 il distacco dalla Roma in caso di vittoria e sconfitta/pareggio dei giallorossi a 'San Siro' contro l'Inter. Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa a poco meno di ventiquattro ore dalla sfida contro i gialloblù di D'Aversa. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

PARMA - "Sarà una partita difficile, all'andata non meritavamo la vittoria. Loro sono una squadra capace di metterti in difficoltà e storicamente il Milan ha sempre fatto fatica al 'Tardini'. Bisognerà combattere. In trasferta dobbiamo essere più cattivi.

I miei ragazzi gli ho visti tranquilli e con entusiasmo, ora dobbiamo dare continuità".

ACERBI - "Se n'è parlato molto. Abbiamo sbagliato e gli abbiamo chiesto scusa. Così facendo ci siamo presi le nostre responsabilità. Come hanno reagisto Kessie e Bakayoko alle polemiche? A livello mentale potrebbero aver lasciato qualcosa, sanno che hanno sbagliato ma si va avanti".

FORMAZIONE - "Le scelte di domani non saranno condizionate dalla sfida di Coppa Italia con la Lazio. La mia testa è solo alla gara col Parma".

PAQUETA - "Sta bene ed è in gruppo". Il brasiliano è stato convocato da Gattuso.

VALERI - "Siamo l'unica Nazione in cui si fanno sempre polemiche sugli arbitri. I nostri sono bravi, gli errori fanno poi parte del mestiere.

SUSO - "Lui più accentrato perché è arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo".

CALDARA - "Non gioca per una mia scelta tecnica. Non va in campo da tanto, ho bisogno della situazione giusta per vederlo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui