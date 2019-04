Juventus-Ajax, giallo social: spunta un gesto di Ronaldo alla panchina

JUVENTUS AJAX RONALDO VIDEO / Il risultato di Juventus-Ajax, ovviamente, non ha fatto piacere a un vincente nato come Cristiano Ronaldo, che ha scelto la Vecchia Signora per trionfare in Champions e si ritrova fuori dalle semifinali per la prima volta dopo nove anni.

In queste ore sta circolando sui social un video che lo ritrae irritatissimo al fischio finale del match con gli olandesi: rivolto verso la panchina bianconera, Cristiano sembra gesticolare un "abbiamo avuto paura" più volte. Difficile interpretare se l'attaccante si riferisse ai compagni o alle scelte di Allegri...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui