JUVENTUS INFORTUNI MANDZUKIC ALLEGRI / Infermeria piena in casa Juventus per il finale di stagione.

Tanti big fuori nel possibile match-scudetto contro la Fiorentina, con Massimilianoche in conferenza stampa fa il punto della situazione: "Da qui alla fine avremo degli infortunati, ma non possiamo fare figuracce perché ci aspettano delle partite difficili e importanti.si sta operando ed è fuori tre mesi,si opererà, mentredifficilmente lo riavremo prima della fine della stagione a causa del problema al tendine.se lo riavremo può rientrare con l'Inter.fuori dieci giorni, come".