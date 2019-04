CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / L'eliminazione ai quarti di finale di Champions League ha creato un vero e proprio terremoto mediatico attorno alla Juve e nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile addio di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Alla vigilia di Juventus-Fiorentina , Massimilianoha parlato anche del futuro del portoghese: "Ronaldo è il futuro della Juventus. Ha fatto benissimo alla sua prima stagione in Serie A. E farà delle grandi cose anche il prossimo anno. E' sereno ma deluso come tutti: siamo usciti da una competizione che volevano vincere, come facciamo tutti gli anni".