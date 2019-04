Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Alla vigilia del match di campionato con la Fiorentina, che potrebbe consegnare lo scudetto alla Juventus in caso di mancata sconfitta, il tecnico bianconero ha analizzato in conferenza stampa anche la sua situazione personale . Nessuna certezza sul suo futuro in bianconero, nonostante le dichiarazioni nell'immediato post-Ajax facessero immaginare il contrario: "Ho ancora un anno di contratto, non abbiamo parlato di niente con Agnelli perchè eravamo eravamo concentrati sulla Champions. Adesso conquistiamo lo scudetto. Non si inizia mai l'anno in scadenza? Vediamo...".