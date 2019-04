CALCIOMERCATO INTER ROMA PELLEGRINI / Giornata di vigilia a Trigoria.

Domanisarà molto importante nella corsa alla prossimae l'incontro tra nerazzurri e giallorossi ha offerto anche lo spunto ad alcuni media per parlare dell'interessamento della squadra milanese per Lorenzo. Intervistato da 'Sky Sport', il centrocampista giallorosso ha parlato anche del suo futuro: "Io l'ho detto, qui sto bene, qui mi sento a casa e non cerco altro, la Roma è una delle società più importanti d'Italia, ma vediamo. Ho sempre detto che rimanere qui mi renderebbe molto orgoglioso, ne sarei onorato. Ma si sa, ci sono certe dinamiche nel calcio in cui a volte non sei l'unico a gestire...".