CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA ARSENAL / Nonostante una stagione più ricca di bassi che di alti, Paulo Dybala resta uno dei nomi maggiormente apprezzati sul panorama europeo. Se in Italia si continua a parlare di un possibile scambio con Icardi e di un presunto rifiuto dell'argentino all'ipotesi Inter, altrove si parla molto dell'ipotesi Real Madrid o Liverpool.

L'unica certezza è che il futuro della Joya movimenterà il calciomercato internazionale, che potete seguire CLICCANDO QUI

Con molto mercato in Inghilterra già da tempo, l'ex attaccante del Palermo è divenuto nelle ultime settimane un obiettivo sensibile dell'Arsenal. In semifinale di Europa League e quarti in campionato con una partita in meno rispetto al Chelsea quinto, i Gunners vogliono regalare ad Emery un colpo importante in attacco in caso di qualificazione alla prossima Champions League e Dybala ha affiancato David Neres in cima alla lista della spesa, dove sono leggermente scese le quotazioni di Cengiz Under.

