CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD / Il Real Madrid sarebbe vicino all'ingaggio di Eden Hazard. Stando infatti al quotidiano 'Marca', il club campione d'Europa potrebbe già chiudere nei prossimi giorni per il trasferimento alla corte di Zinedine Zidane del fantasista belga il forza al Chelsea.

I 'Blancos' avrebbero un accordo di massima con il giocatore e al club inglese dovrebbe andare una somma vicina ai 100 milioni di euro. Zidane ha messo Hazard in cima alla lista della spesa per il prossimo mercato estivo, con l'ex Lille che viene ritenuto dal tecnico e dalla dirigenza del Real un top a livello mondiale e in grado di marcare la differenza sul palcoscenico della Champions League.