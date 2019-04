Calciomercato Chelsea, svolta Giroud: c'è l'annuncio

CALCIOMERCATO GIROUD SARRI / Nonostante i suoi propositi d'addio manifestati pubblicamente in più di un'occasione, Olivier Giroud rischia di essere 'prigioniero' del Chelsea.

Dopo la vittoria di ieri sera contro lo, infatti, Maurizioha annunciato che i Blues eserciteranno l'opzione unilaterale di rnnovo automatico fino al 2020, impedendo così al francese di andare via a parametro zero: "Il club ha un'opzione e due giorni fa ho parlato con la dirigenza e abbiamo deciso di esercitare questa opzione. Per cui Olivier resterà con noi, non può fare nulla".

