Calciomercato Juventus, resa Real: mega sconto

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO / Nonostante sia la sua situazione sia leggermente migliorata dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, la cessione di Isco in estate contiuna ad essere un tema di stretta attualità in casa Real Madrid.

Seguito da, il giocatore spagnolo è stato inizialmente valutato 100 milioni di euro da Florentino, ma nessun club si è nemmeno avvvicinato alla cifra richiesta. Secondo 'Don Balon', pur di disfarsi del calciatore, il presidente dei Blancos sarebbe pronto a cederlo a prezzo di saldo, 'accontentandosi' di 60 milioni.