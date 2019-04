CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA AGNELLI / La Juventus si lecca le ferite dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell'Ajax, pronta a ripartire però per un nuovo assalto la prossima stagione ad un trofeo che manca dal 1996 dalla bacheca bianconera. La 'Vecchia Signora' potrebbe ripartire nuovamente da Massimiliano Allegri, confermato al timone dal presidente Agnelli subito dopo la disfatta contro i 'Lancieri'.

Il giornalista Roberto Renga svela però un retroscena sulla panchina bianconera: "Ci risulta, a me e ad un gruppo di amici, di una telefonata di Agnelli a Guardiola mezz'ora dopo la fine della partita di Champions. Però questo non significa moltissimo, anche perché Guardiola sta bene al Manchester City. E poi non credo che la Juventus voglia spendere così tanto per un allenatore. Probabile che ci sia ancora Allegri la prossima stagione, però ancora non si ha la certezza", ha detto Renga intervenendo a 'Top Calcio 24'.

