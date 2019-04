JUVENTUS RAMSEY INFORTUNIO / Aaron Ramsey potrebbe aver giocato ieri la sua ultima gara con l'Arsenal: il centrocampista gallese si è infortunato nel corso del primo tempo della gara contro il Napoli di ieri sera.

Un problema al flessore della coscia sinistra che, stando alle parole di Emery, potrebbe costringere il calciatore a terminare anzitempo la sua stagione: "Il suo infortunio potrebbe costringerlo a saltare molte partite, non so se lo rivedremo prima della fine della stagione - ha spiegato il tecnico spagnolo dopo la gara del San Paolo -. Peccato perché era in un ottimo momento". Se fosse confermata la fine della stagione per Ramsey, il gallese saluterebbe i Gunners e tornerebbe in campo direttamente nella prossima stagione con la maglia della Juventus.

