CALCIOMERCATO JUVENTUS SANE' / La Juventus studia il colpo Leroy Sané. Arrivano conferme sull'interesse del club bianconero per il talento tedesco in forza al Manchester City.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando alla giornalista portoghese Claudia Garcia, il giocatore non avrebbe risolto i problemi cone potrebbe chiedere la cessione in estate. Il tecnico spagnolo ha più volte escluso dall'undici titolare il giocatore nelle ultime uscite, comprese le due sfide dei quarti di Champions League contro il Tottenham. Sané non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 e, come scrive la Garcia su Twitter,resterebbero molto vigili sulla sua situazione.