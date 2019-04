JUVENTUS ADANI / Lele Adani critico nei confronti della Juventus. L'ex difensore, attuale opinionista di 'Sky Sport', ha rilasciato alcune dichiarazioni analizando la disfatta dei bianconeri contro l'Ajax: "Per me la Juventus in Premier League potrebbe arrivare terza o quarta. E pensiamo al Napoli, stabilmente secondo in Italia senza fare troppa fatica: eppure ha preso tre gol dall'Arsenal ed è uscito ai quarti di Europa League. In questo momento tra le italiane e le inglesi c'è una differenza di ritmo, qualità e abitudine al confronto - ha spiegato negli studi dell'emittente satellitare - La Juventus non ha un piano B se non gioca Mandzukic.

In queste partite la squadra diha fatto una sola azione degna di: l'azione che ha portato al gol diad, con Ronaldo, Bentancur e Cancelo. Ecco, Bentancur e Cancelo, entrambi in panchina contro l'Ajax. L'alibi degli infortuni non regge nel confronto con l'Ajax. La Juve ha fatto tre tiri in 180'. La Juve è una squadra che su dieci partite giocate in Champions ne ha perse quattro, quattro partite in cui mancava Cancelo. Se la Juve non mette palla su Mandzukic, non vedo nessuna proposta. La Juventus in queste partite se lo è meritato Ronaldo?".