CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / L'eliminazione dalla Champions ha avuto l'effetto di un detonatore in casa Juventus: la sconfitta con l'Ajax ha aperto discussioni sul futuro della squadra bianconero e le voci di mercato, che si possono leggere CLICCANDO QUI, non hanno risparmiato Cristiano Ronaldo. Resta o va via? I rumors non sono mancati tra voci su un addio immediato e un altro anno in bianconero.

L'edizione odierna de 'La Repubblica' racconta della condizioni poste dal fuoriclasse portoghese alla dirigenza bianconera per confermare la volontà di restare almeno un altro anno a Torino: una squadra in grado di vincere la Champions.

Una volontà che si sposa alla perfezione con quella della società che ha già stilato il piano per andare all'assalto della coppa dalle grandi orecchie: una strategia che contempla due addii eccellenti, quelli di Dybala e Douglas Costa. Con il ricavato si punterà poi ad un attaccante in grado di sposarsi alla perfezione con CR7: Chiesa il nome più gettonato senza escludere il giovane Joao Felix.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui