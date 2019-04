CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER JOVIC / Non sarà in Italia il futuro di Luka Jovic, 21enne attaccante appena riscattato dall'Eintracht Francoforte: il club tedesco è pronto a cedere in estate il calciatore e realizzare così una mega plusvalenza visto che l'acquisto dal Benfica è costato appena sei milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dieci volte di più potrebbe costare all'acquisto del giovane bomber che in questa stagione tra campionato e coppe ha messo a segno 25 reti: come si legge su 'as.com', la società spagnola avrebbe deciso di puntare su di lui come rinforzo per l'attacco e le parti sarebbero in trattativa avanzata. Seguito anche da, come da aggiornamenti sul calciomercato che si possono leggere CLICCANDO QUI sarebbe destinato a vestire la maglia blanca sfruttando anche i buoni rapporti del direttore generale del Real José Ángelcon la dirigenza tedesca. Un affare che potrebbe aggirarsi intorno ai 50-60 milioni di euro.