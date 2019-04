CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La Juventus fallisce nuovamente l'assalto alla Champions League. La formazione di Allegri dopo la storica 'remuntada' con l'Atletico Madrid è caduta sotto i colpi dell'Ajax, che grazie alle reti di van de Beek e de Ligt ha espugnato l''Allianz Stadium' e risposto all'iniziale vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese aveva aperto le marcature anche nella prima sfida di Amsterdam, scendendo in campo dopo aver recuperato a tempo di record dall'infortunio muscolare alla coscia rimediato in Nazionale.

Non è bastata alla 'Vecchia Signora' l'infallibile vena realizzativa in Europa di 'CR7', che ha collezionato 5 reti nelle ultime quattro partite giocate in Champions. Tra i più amareggiati c'è sicuramente l'ex Real Madrid, che non si aspettava di uscire così prematuramente dalla competizione a lui più cara e che lo aveva visto trionfare con le merengues nelle ultime tre edizioni. La Juventus eliminata dall'Ajax in Champions League, delusione Cristiano Ronaldo: il portoghese riflette sul proprio futuro e scuote il calciomercato bianconero. Icardi resta nei radar di Paratici, Salah e Mbappé i sogni per l'attacco.

Calciomercato Juventus, Ronaldo tra Champions e futuro: gli scenari

La cocente uscita di scena dalla Champions ha lasciato inevitabilmente delle scorie nell'ambiente bianconero. La Juve era una delle favorite alla vittoria finale, ma non ha rispettato il pronostico della vigilia al cospetto di un Ajax che ha invece con pieno merito staccato il pass per le semifinali. La maledizione continua per i campioni d'Italia e neanche l'ingaggio la scorsa estate di Cristiano Ronaldo è riuscito ad esorcizzare il tabù europeo. L'attaccante lusitano dal 2011 era sempre arrivato almeno alle semifinali con il Real Madrid, alzando il trofeo in quattro occasioni con la maglia dei 'Blancos'. Comprensibile la rabbia di 'CR7', come confessato dalla mamma Dolores all'indomani del tonfo con l'Ajax: "E' triste, gli sarebbe piaciuto arrivare nuovamente in finale. Ma ci riproverà l'anno prossimo. Cosa mi ha detto? Mamma, non faccio miracoli".

Ronaldo proverà la prossima stagione a ritornare sul tetto d'Europa, ma intanto impazzano le voci su un suo possibile futuro lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo? Icardi in pole, sogni Salah e Mbappé

Non al termine della stagione in corso, ma a partire dall'estate 2020 e dunque con due anni d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto con la Juventus. 'CR7' lo scorso luglio ha firmato un accordo fino al giugno 2022 a 31 milioni di euro netti all'anno con la società campione d'Italia, che ha versato 104 milioni per rilevare il suo cartellino dal Real Madrid. Rumors di calciomercato che hanno fatto scattare l'allarme nel popolo bianconero, che adesso teme di perdere prematuramente la sua stella più luminosa. Fa rumore anche il silenzio di Ronaldo , che oltre a non rilasciare dichiarazioni al termine della gara contro l'Ajax non ha ancora aggiornato i propri account social dopo la disfatta di martedì sera. E dalla Spagna già rimbalza di unsubito in azione per sondare il terreno sulla disponibilità del numero 7 a cambiare maglia nella prossima finestra di mercato, mettendo sul piatto un assegno da 130 milioni di euro.

Ma chi potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo in bianconero in caso di prematuro - e ad oggi poco realistico - addio già al termine di questa stagione? Non è un mistero che il primo nome sulla lista di Paratici e Nedved per l'attacco sia quello di Mauro Icardi, già nei pensieri della dirigenza della Continassa un anno fa prima che si concretizzasse il colpo Ronaldo. Il futuro all'Inter dell'argentino è sempre più in bilico, con l'ex Marotta che valuterebbe la possibilità di uno scambio con Dybala per dare il via libera alla cessione dell'ex capitano. Un'altra pista che stuzzica la fantasia di Paratici porta sicuramente a Mohamed Salah, il cui rapporto con Klopp e il Liverpool non sembra più solidissimo. Operazione però che riserva tanti ostacoli, ad iniziare dalle richieste economiche dei 'Reds' che valutano l'ex Roma 250 milioni di euro. Senza dimenticare Kylian Mbappé, vero sogno di mercato del presidente Agnelli per la Juventus del futuro. Una trattativa da imbastire eventualmente nell'estate del 2020 e che avrebbe del clamoroso vista la valutazione oltre i 300 milioni del PSG e l'agguerrita concorrenza internazionale. Ma il calciomercato, ad iniziare dall'approdo di Cristiano Ronaldo sotto la Mole, sa riservare sempre delle sorprese…

