CALCIOMERCATO ROMA TOTTI / Come sarà la Roma del futuro: la società giallorossa è in procinto di fare una vera rivoluzione non soltanto in campo ma anche a livello dirigenziale. Dopo l'addio di Monchi c'è da riscrivere l'organigramma con l'assegnazione delle mansioni di direttore sportivo e la decisione su quel che sarà di Francesco Totti.

Non avrebbe portato a nessuna decisione definitiva il summit che si è tenuto a Boston tra l'attuale dse il presidente Pallotta con la presenza anche di Franco. Due le ipotesi al momento per l'ex capitano: la prima prevederebbe una soluzione interna con una sorta di triumvirato formato proprio dallo stesso Totti, da Massara e daal vertice della gestione sportiva; dall'altro lato, Baldini spingerebbe ancora per Campos come direttore sportivo ed in questo caso il raggio di azione di Totti sarebbe più limitato. Nel caso dovesse prevalere la linea Baldini per il ruolo di ds resta in corsa anche lo stessoche ha però ancora un anno di contratto con il Torino.