CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE / La Juventus è pronta a piazzare un nuovo colpo a centrocampo: dopo aver acquistato Ramsey a parametro zero dall'Arsenal, i bianconeri rivolgono il loro sguardo in Ligue 1.

Come riferisce 'The Sun' la società campione d'Italia sarebbe vicina all'accordo con ilper il trasferimento in Serie A di Tanguy: per il 22enne centrocampista francese, la Juve sarebbe pronto a sborsare circa 70 milioni di euro, battendo così la concorrenza delche, riferiscono le notizie di calciomercato che si possono trovare CLICCANDO QUI , era interessato al giovane talento transalpino.

Un affare che, se confermato, alzerebbe il livello del centrocampo bianconero che questa stagione ha sofferto non poco, soprattutto in Europa, anche a causa dei molteplici problemi fisici. Ramsey e Ndombele andrebbero a dare quantità e qualità ad un reparto che potrebbe vedere l'addio di Khedira (stagione per lui già finita) e anche quello di Matuidi, senza dimenticare Pjanic che, dovesse arrivare la classica offerta irrinunciabile, potrebbe anche lui salutare la società bianconera.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui